Si è svolto presso l'Auditorium "Flaiano" di Pescara l’evento finale della XI edizione del concorso promosso dall’associazione "Domenico Allegrino" onlus dal titolo: "Un barcone per vivere". Oltre mille, tra adulti e ragazzi di ogni ordine e grado di scuola, hanno partecipato alla manifestazione sul tema dell’immigrazione con disegni, fotografie e pensieri liberi.

Il Dirigente Scolastico della Nuova Direzione Didattica di Vasto, la Dottoressa Nicoletta Del Re ha sostenuto con grande entusiasmo l’iniziativa e ha stimolato tutti i docenti ed alunni alla realizzazione del progetto. La premiazione, ex equo, ha visto protagonisti alunni ed insegnanti della classe IV della scuola primaria Incoronata di Vasto: Corvino Giovanni Pio (sez. disegno: "Una nuova vita per il futuro"): "Il disegno - spiegano dalla scuola - sottolinea il riconoscimento alla Guardia di Finanza che quotidianamente soccorre i rifugiati che arrivano sulle coste italiane per trovare lavoro e costruirsi un futuro migliore"; Santoro Emanuele (sez. disegno: "La speranza di un futuro migliore"): "La sua opera tattile, realizzata con materiali variegati, rappresenta il barcone dei migranti che portano nel loro cuore la speranza di una vita migliore, in un mondo ricco di pace ,amore e solidarietà"; Spatocco Matteo (sez. poesia: "Un barcone per vivere"): "La sua poesia ha voluto esprimere la nostalgia degli immigrati, che lasciano la propria Terra, gli affetti, gli oggetti più cari, perfino la bicicletta, per approdare su di un barcone che li può salvare e trovare una vita più sicura e felice"; la docente di sostegno, Angela De Luca (sez. poesia-adulti: "Una nuova vita"): "Nei suoi versi ha descritto la solitudine dei rifugiati, la disperazione di una vita spezzata rappresentata da una madre che soffre per il figlio che piange e la panacea della 'misericordia' (miseri-cor-dare), che accende la speranza verso una nuova vita".

Presenti per l'occasione, tutti i docenti e gli operatori della classe quarta: D’Ovidio Marisa, Di Fonzo Barbara, Oltremonte Cristina, Carozza Adriana, Basco Tina e D’Annunzio Claudio, che si sono attivati per conseguire il prestigioso riconoscimento. I vincitori hanno visto le loro creazioni riprodotte sul calendario 2016 ricevuto alla premiazione.

Gli insegnanti della Scuola Primaria 'Incoronata' - Vasto