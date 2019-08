Domenica felice e serena per l’U.s. San Salvo che torna a vincere in trasferta riuscendo a battere per 2-1 e in rimonta un ostico Celano. Il gol decisivo del 2-1, firmato da Di Ruocco, ha permesso ai biancazzurri di conquistare i tre punti e di tornare in zona playoff. Una vittoria che aiuta e non poco i ragazzi di mister Rufini, passati prima in svantaggio sul finire del primo tempo e poi bravissimi a rimontare con i gol di Marinelli e Di Ruocco. Mercoledì al Bucci i sansalvesi recupereranno la gara con la Renato Curi Angolana importante per la classifica. Attualmente il San Salvo ha agganciato il Martinsicuro e superato il Morro d'Oro in classifica. Per quanto rigurda le altre partite, la Vastese ha pareggiato con la Torrese (LEGGI) ed il Cupello ha fermato il Paterno conquistando un punto più che prezioso (LEGGI).

La partita- I ragazzi di mister Rufini tornano in campo dopo tredici giorni di pausa, vista l’ondata di maltempo che ha reso il Davide Bucci inagibile per la gara rinviata con la Renato Curi Angolana- si recupererà questo mercoledì. Contro il Celano, su un campo difficile, Marinelli e compagni partono forte e si rendono pericolosi nella metà campo avversaria nei primi minuti del match. È proprio il capitano biancazzurro, dopo appena un paio di minuti, a cercare di bucare la difesa avversaria, ma la palla servitagli da Triglione viene anticipata perfettamente dalla retrovia di casa. Intorno al decimo il Celano si fa vivo in attacco e impone a Cialdini di farsi trovare pronto, quest’ultimo blocca senza problemi un insidioso cross in area. I casalinghi ci riprovano poco più tardi e anche stavolta è bravo Cialdini ad allontanare il pericolo. Al ventunesimo sono gli ospiti a sfiorare la rete con Di Ruocco servito da Marinelli, ma il tutto termina con un nulla di fatto. Tre minuti più tardi Triglione prova a beffare con un pallonetto il portiere avversario che però devia in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo, Mastrojanni tenta il colpo in rovesciata e la difesa avversaria si salva mandando la sfera ancora in corner. Negli ultimi dieci minuti della prima frazione di gioco la partita acquisisce un ritmo più elevato con il celano che insegue la rete del vantaggio ed il San Salvo che prova a ripartire in velocità. Al quarantaseiesimo sono i marsicani ad esultare grazie alla rete siglata da Di Virgilio. Quest’ultimo in area, sulla respinta di Cialdini su un tiro dal limite, si fa trovare pronto e corregge in gol (1-0). Con questo risultato entrambe le squadre vanno negli spogliatoi per la pausa.

Il secondo tempo si apre con il tentativo dalla distanza di Triglione, bloccato in due tempi dall’estremo difensore di casa. Entrambi gli allenatori scelgono di cambiare qualcosina e tra le fila del San Salvo entra Conte al posto di Felice dopo appena sei minuti di gioco. Al cinquantacinquesimo arriva il pareggio del San Salvo: Triglione pesca Marinelli in area che di testa la butta dentro e riporta i conti alla pari (1-1). Sei minuti più tardi i biancazzurri prendono forza e lottano per realizzare il vantaggio. Ianniciello dalla distanza ci prova e per un soffio non vede la sfera entrare in porta. Allo scoccare del settantatreesimo , Di Ruocco decide che arrivato il momento di passare in vantaggio e con un calcio di punizione diretto in porta, regala il 2-1 ai suoi. Appena quattro minuti più tardi ci prova ancora il San Salvo, ma stavolta il gol non arriva perché la posizione di Mastrojanni è ritenuta irregolare dall’assistente del direttore di gara. Negli ultimi minuti della gara Di Ruocco va a sedersi in panchina andandosi a prendere il meritato riposo e al suo posto entra Quaranta. Passano i minuti e la situazione non cambia. Il triplice fischio arriva e permette agli ospiti di festeggiare per la vittoria sofferta, ma meritata.

Tutti i risultati della ventunesima giornata

Capistrello-Acqua e Sapone 1-1

Celano-San Salvo 1-2

Cupello-Paterno 1-1

Martinsicuro-Francavilla 2-2

Montorio-Alba Adriatica 1-2

Pineto-Morro d’Oro 4-2

RC Angolana-Sambuceto 3-2

Torrese-Vastese 0-0

Val di Sangro-Miglianico 1-1

La classifica

Vastese* 46

Paterno 46

Pineto 38

Martinsicuro* 34

San Salvo* 34

RC Angolana* 32

Morro d’Oro 32

Capistrello 31

Alba Adriatica 30

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 20

Francavilla 19

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 14

Celano 14