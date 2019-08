Tre vittorie di fila come mai era successo in questa stagione. La BCC Generazione Vincente Vasto Basket batte Taranto 72-70 dopo una sfida rimasta in equilibrio fino ai secondi finali. Per i biancorossi è un altro prezioso passo in avanti nel cammino verso la salvezza. Una sfida in cui la squadra di coach Luise ha sbagliato tanto in attacco (emblematici il 2 su 20 da tre e il 14 su 28 ai liberi) non riuscendo ad esprimere al meglio le proprie potenzialità.

La partita. La posta in palio è pesante e la tensione si fa sentire per tutte e due le squadre. Dopo due minuti di errori da una parte e dall’altra è Tracchi a mettere a segno il primo canestro della serata. Ma il Taranto ribalta subito e riesce ad allungare, nonostante i canestri di Dipierro, fino al massimo vantaggio di +6 (6-12). La rimonta dei vastesi si ferma allo scadere del quarto con il canestro di Di Tizio per il -4 (10-14). Il libero di Casettari e la tripla di Grassi riportano sotto i biancorossi (14-16) che poi, con due canestri consecutivi di Cordici riescono a trovare il pari (18-18). Tracchi dalla lunetta riporta di nuovo in vantaggio la Vasto Basket dopo un fallo tecnico fischiato al Taranto (19-18) ma poi sono i pugliesi ad avere la meglio di fronte ad una squadra di casa che sente la pressione e sbaglia tanto. Al riposo lungo si va con Taranto avanti 24-21. Al rientro in campo è la tripla di Jovancic a riportare i vastesi in parità (24-24). La sfida si infiamma anche se i vastesi non riescono a trovare la giusta intensità difensiva e sbagliano troppo in attacco. I pugliesi tornano avanti e i padroni di casa per due volte riescono ad agganciare (34-34 e poi 40-40). Nel finale Taranto trova la tripla del +5 (43-48) e solo Dipierro rende meno pesante lo svantaggio alla sirena di fine quarto (45-48).

Si riparte per gli ultimi dieci minuti con il canestro di Jovancic e poi con il pareggio vastese (49-49). Ma il Taranto non molla la presa si riporta avanti di quattro con una tripla e libero aggiuntivo (49-53). Il vantaggio degli ospiti torna a crescere con la tripla del 56-52 che rischia di spegnere le velleità dei biancorossi. Di Tizio è perfetto nel segnare il canestro e il libero aggiuntivo del 55-56, meno fortunato nel contropiede successivo che avrebbe sancito il sorpasso. Dopo il canestro del Taranto (55-58), ci pensa Dipierro, con due centri di fila, a riportare avanti i suoi (59-58). Sale l’intensità in difesa della Vasto Basket mentre restano una costante gli errori in attacco. Gli ultimi minuti sono al cardiopalma, con i padroni di casa che sembrano aver dato lo strappo decisivo quando vanno sul 70-65. Ma Taranto non si arrende e riesce ad arrivare al -1 (71-70). Tracchi va in lunetta quando ormai mancano 3 secondi alla fine, fa uno su due e il 72-70 è il risultato che rimane sul tabellone fino alla sirena finale.

BCC Generazione Vincente Vasto Basket – Casa Euro Taranto 72-70

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Grassi 6, Dipierro 13, Tracchi 17, D Tizio 13, Ierbs ne, Jovancic 9, Casettari 10, Pace ne, Cordici 4, Cicchini ne. Coach: Luise

Casa Euro Taranto: Osmatescu 4, Circosta 17, Malfatti 6, Orlando 8, Potì 9, Conte ne, Tinto 8, Stola ne, Della Torre 3, Maggio 15. Coach: Putignano.