Ultima giornata di ritorno spezzettata tra rinvii e posticipi. La neve infatti ferma New Robur - Virtus Tufillo e Real Liscia - Aurora Furci, mentre Atletico Cupello - Vasto e Dinamo Roccaspinalveti - Real Cupello iniziano alle 17 per dare precedenza alle gare di categoria superiore in programma sugli stessi campi.

Si è invece giocato a Lentella. La seconda forza del campionato mette in cassaforte un largo 4 a 2 contro il Guilmi e aspetta notizie da Cupello.

La formazione di mister Bolognese, dopo una prima fase di studio, passa in vantaggio al 29' con Giuseppe Ramundi su rigore. Gli ospiti pareggiano due minuti prima della fine del primo tempo con Loris Tracchia abile a sovrastare i propri marcatori e infilare di testa.

Nella seconda frazione di gioco il Lentella è più motivato e già al 5' torna in vantaggio con un eurogol del bomber Ramundi che da fuori area tira al volo sotto l'incrocio. Passano due minuti e il numero 11 lentellese mette a segno la tripletta personale, anticipando il portiere e insaccando a porta vuota, ma non è finita. L'attaccante in giornata di grazia si ripete un quarto d'ora dopo.

Il Guilmi argina come può le sortite in avanti del Lentella e riparte. Su una di queste ripartenze, l'arbitro concede un rigore agli ospiti; lo trasforma Zacco. Scintille nei minuti finali, quando Giovanni Di Ciano (Guilmi) viene espulso dopo un colpo proibito che accende una piccola mischia.

I gialloverdi indipendentemente dal risultato odierno dell'Atletico, hanno ancora la possibilità di "laurearsi" campioni d'inverno nei recuperi di domenica prossima. I cupellesi, infatti, nel penultimo turno di andata hanno perso 3 a 0 a Carunchio [LEGGI].

È proprio il Carunchio 2010 la squadra che romperà le uova nel paniere nella seconda parte del campionato all'Atletico e al Lentella. I rossoblu oggi hanno allungato ulteriormente la striscia positiva andando a vincere sull'ostico campo del Pollutri. Finisce 3 a 1 con la formazione di mister Di Trento, in gol con una doppietta di Riccardo Bodani e una rete di Mario Marianacci.

I carunchiesi mantengono così la distanza di due punti dal Lentella in attesa dello scontro diretto.

I posticipi

L'Atletico Cupello riesce a conquistare i tre punti non senza fatica in casa contro un Vasto Calcio molto rinforzato.

Quando la partita sembrava dovesse terminare con un pareggio a reti bianche è Marchione a siglare il gol partita; per gli ospiti da segnalare un palo. I biancorossi domenica prossima osserveranno un turno di riposo insieme al Carunchio, mentre si svolgeranno i recuperi della 10ª giornata di andata.

Straripa la Dinamo Roccaspinalveti che aveva iniziato con qualche brivido contro il Real Cupello. Sono infatti gli ospiti ad andare in vantaggio con Daniel Scardigno su rigore nel primo tempo. L'1 a 0 resta invariato fino alla seconda frazione di gioco. Una tripletta di Basso Colonna e le reti di Martin Suriano e Jacopo Bruno fissano il 5 a 1 finale che lancia un importante segnale alle pretendenti alla vittoria finale: tutte dovranno passare per Roccaspinalveti.

L'11ª DI ANDATA

Atletico Cupello - Vasto 1-0

Dinamo Roccaspinalveti - Real Cupello 5-1

Lentella - Guilmi 4-2

New Robur - Virtus Tufillo (rinviata)

Pollutri - Carunchio 2010 1-3

Real Liscia - Aurora Furci (rinviata)

LA CLASSIFICA

Atletico Cupello 27

Lentella 26*

Carunchio 2010 24

Dinamo Roccaspinalveti 20*

Aurora Furci 15**

New Robur 12**

Real Cupello 12*

Pollutri 9*

Vasto 8*

Guilmi 8*

Virtus Tufillo 7**

Real Liscia 0**

* una partita in meno

** due partite in meno

I RECUPERI DEL 31 GENNAIO

Aurora Furci - Lentella

Guilmi - Dinamo Roccaspinalveti

Real Cupello - Pollutri

Vasto - New Robur

Virtus Tufillo - Real Liscia