Inizia con una vittoria il girone di ritorno del Persichitti Service Casalbordino nel campionato di serie B1 di tennistavolo. La squadra casalese ha conquistato una vittoria per 5-3 nella trasferta in casa del Muravera Cagliari, compagine già sconfitta all'andata da Santoro e compagni. Questo primo match del 2016 non è stato certamente semplice per il Persichitti Service Casalbordino, nonostante i sardi fossero privi del forte pongista rumeno Giol, sostituito dal giovanissimo Nicola Macis.

Nel computo dei match i sardi erano riusciti a portarsi sul 3-2, con le affermazioni di Pisanu su Campagnari e Santoro e di Stefano Macis su Campagnari. Per i casalesi punti di Santoro su Nicola Macis e Li Weimin su Stefano Macis. Poi il Casalbordino è riuscito a piazzare tre stoccate vincenti, con i punti decisivi di Li Weimin su Nicola Macis e Pisanu e di Santoro su Stefano Macis per il 5-3 finale.

Con questa affermazione il Persichitti Service si conferma al secondo posto nel girone D, alle spalle della corazzata Torre del Greco e mantiene due punti di vantaggio su Molfetta e San Benedetto del Tronto.