Un solo punto portato a casa dalla Vastese Calcio in trasferta sul campo della Torrese, in una partita che non ha regalato emozioni. Un'occasione sprecata dai ragazzi di mister Colavitto visto che il Paterno, di scena a Cupello, si è fermato sull'1-1 e quindi oggi i vastesi avrebbero potuto allungare sulla rivale marsicana. Così non è stato e alla fine nella classifica cambia ben poco: le capolista a quota 46 punti, con la Vastese che mercoledì all'Aragona recupererà la sfida con il Martinsicuro.

La partita- Sul campo della Torrese la Vastese Calcio di mister Colavitto non vuole commettere errori e continuare a racimolare vittorie. In campo il terzetto d’attacco formato dall’ex di casa Giansante, Iaboni e Tarquini a chiudere il 433 scelto da mister Colavitto. Primo tempo che si gioca maggiormente a centrocampo e che regala poche emozioni. Un tiro in porta a testa per le due formazioni. Il primo è dei padroni di casa al quindicesimo con un tiro fatto partire dalla destra deviato dalla difesa biancorossa. Il secondo, a pochi minuti dal termine del primo capitolo della gara, tentato da Iaboni che però non impensierisce Spinelli. Nel secondo tempo Colavitto schiera Marfisi al posto di Iaboni, passando così al 442. Cambia poco perché i ritmi di gara rimangono glio stessi della prima frazione di gioco, con le due squadre poco propositive e bloccate a centrocampo. Di azioni degne di nota non se ne registrano e passano i minuti sino a quando arriva il triplice fischio. La Vastese paga il fatto di essere stata ferma- senza giocare gare ufficiali- tredici giorni e si accontenta di un punto. Mercoledì all'Aragona sarà importantissimo battere il Martinsicuro e tornare così a +3 dal Paterno.

Torrese-Vastese 0-0

Torrese: Spinelli, Acciari, Tarquini, Lolli, Cristofari, Valentini, Kruger, Minopoli, Pendenza, Capretta, Falasca; a disposizione: Del Sordo, Addari, Di Sante, Matani, Bonavita, Olivieri, Sekkal. Allenatore: Fani

Vastese: Cattafesta, De Fabritiis, Guerrero, Di Biase, Giuliano, Natalini, Balzano, D’Alessandro, Tarquini, Iaboni (50’ entra Marfisi), Giansante; a disposizione: Digifico, Giancristofaro, Sorianello, Della Penna, Polisena, Persichitti. Allenatore: Colavitto

Tutti i risultati della ventunesima giornata

Capistrello-Acqua e Sapone 1-1

Celano-San Salvo 1-2

Cupello-Paterno 1-1

Martinsicuro-Francavilla 2-2

Montorio-Alba Adriatica 1-2

Pineto-Morro d’Oro 4-2

RC Angolana-Sambuceto 3-2

Torrese-Vastese 0-0

Val di Sangro-Miglianico 1-1

La classifica

Vastese* 46

Paterno 46

Pineto 38

Martinsicuro* 34

San Salvo* 34

RC Angolana* 32

Morro d’Oro 32

Capistrello 31

Alba Adriatica 30

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 20

Francavilla 19

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 14

Celano 14