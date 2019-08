Il Cupello ferma la corsa del Paterno, capolista insieme alla Vastese in attesa della gara di recupero dei biancorossi. I rossoblu di mister Di Francesco hanno disputato una prova di assoluto livello, riuscendo a reggere bene in difesa e proiettandosi in avanti grazie alle folate di D’Antonio sulla destra e alla caparbietà di Maio e soci. Un pareggio in rimonta siglato da Monachetti dopo il gol dei nerazzurri che fa guadagnare al Cupello un altro punto in classifica.

La partita. Brividi per il Cupello dopo appena tre minuti di gioco quando un tiro a fuori area finisce sul palo alla sinistra di Marconato uscendo poi fuori. È la scossa che accende i padroni di casa pericolosi prima su punizione, con il tiro di Avantaggiato parato in tuffo da Di Girolamo, e poi, al 26’ con il tiro dopo una bella azione di Quintiliani deviato in corner. Il Paterno prova ad alzare il baricentro lasciando spazio alle ripartenze di Martelli e compagni. Al 31’ il contropiede cupellese per poco non riesce a cambiare il risultato.

Si torna in campo e all’8’ D’Antonio penetra in area e finisce a terra. I padroni di casa chiedono il rigore ma l’arbitro ammonisce il numero 7 cupellese per simulazione. Al 16’ ancora Cupello pericoloso in avanti con un cross dalla sinistra dello scatenato D’Antonio deviato verso la porta avversaria da Quintiliani. Di Girolamo para quando la palla sta per varcare la linea. Tre minuti più tardi ci prova Monachetti, con un velenoso tiro da fuori area indirizzato verso l’incrocio e anche in quel caso il portiere del Paterno trova la deviazione in corner. Sugli sviluppi del calcio d’angolo palla buona per D’Antonio che però calcia a lato. Il Paterno cerca di alzare la pressione e, alla prima occasione utile, trova il gol. Una ripartenza veloce sulla destra fa arrivare un pallone in area che Miccichè è lesto nel calciare alle spalle di Marconato per il vantaggio. Il tempo di riprendere il gioco ed ecco che il Cupello agguanta il pareggio. La conclusione di Maio non viene trattenuta dal portiere del Paterno e Monachetti è un fulmine nell’avventarsi sulla palla e calciare in rete. Il Paterno non ci sta e prova il forcing per riportarsi in vantaggio, trovando però sulla sua strada un Marconato sempre attento. Sale anche l’agonismo in campo e al 41’ Lombardelli manda negli spogliatoi mister Iodice dopo una veemente protesta nei suoi confronti. Nel recupero, prima di restare in 10 per l’espulsione di Gabrieli, gli ospiti hanno un’ultima occasione che però finisce alta sulla traversa. Il Cupello regge bene e alla fine può anche lasciare il campo con qualche rimpianto viste le numerose occasioni avute per vincere la partita. Resta però la soddisfazione per aver conquistato un punto contro una delle formazioni protagoniste del campionato per allontanarsi ancora di più dalla zona calda della classifica.

Cupello-Paterno 1-1

(23’st Miccichè, 25’st Monachetti)

Cupello: Marconato, Antenucci, D’Adamo, Tucci, Martelli, Benedetti, D’Antonio (45’ Cardone), Quintiliani, Maio, Avantaggiato, Monachetti (43’st Marchioli). Panchina: Tascione, Bruno, Del Bonifro, Berardi, D’Alessandro. Allenatore: Di Francesco

Paterno: Di Girolamo, Iaboni, Amore, Tuzi, Gabrieli, Di Stefano, Santucci, Albertazzi (17’st Paris), Miccichè, Catalli (48’ st Kras), Carosone (11’st Stornelli) . Panchina: Vergari, Fabriani, Ciurlia, Cordischi. Allenatore: Iodice

Ammoniti: Martelli, D’Antonio (Cupello); Albertazzi, Iaboni, Di Stefano (Paterno)

Espulso: Gabrieli (47’st)

Arbitro: Lombardelli di Torino (Bruni e Colatriano di Pescara)

Tutti i risultati della ventunesima giornata

Capistrello-Acqua e Sapone 1-1

Celano-San Salvo 1-2

Cupello-Paterno 1-1

Martinsicuro-Francavilla 2-2

Montorio-Alba Adriatica 1-2

Pineto-Morro d’Oro 4-2

RC Angolana-Sambuceto 3-2

Torrese-Vastese 0-0

Val di Sangro-Miglianico 1-1

La classifica

Vastese* 46

Paterno 46

Pineto 38

Martinsicuro* 34

San Salvo* 34

RC Angolana* 32

Morro d’Oro 32

Capistrello 31

Alba Adriatica 30

Miglianico 28

Cupello 25

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 20

Francavilla 19

Val di Sangro 17

Acqua e Sapone 14

Celano 14