PRIMA CATEGORIA, GIRONE B

Lo Sporting San Salvo non perde colpi e continua l'inseguimento della capolista Casolana. Ieri nell'anticipo in casa i biancazzurri di mister Marcello hanno vinto con agilità contro il Mario Tano, grazie al centravanti in ottima forma Dario Costantini, autore di una tripletta. La quarta rete è invece stata realizzata dall'ultimo acquisto Alessio Fizzani. Le distanze con la testa della classifica restano così invariate in attesa del recupero contro il Guastameroli.

Sorride anche il Real Montazzoli che con la vittoria per 3 a 1 a Celenza consolida la propria permanenza in zona play off. Qui entra anche il Montalfano che sembra aver dimenticato la scia di pareggi. In casa oggi si è imposto per 2 a 1 sul Guastameroli con le reti di Di Martino e Portellini.

Tornano alla vittoria anche i biancorossi del Fresa: 2 a 0 in casa alla Spal Lanciano (Mirolli e Vasiu).

La seconda giornata di ritorno è positiva per le vastesi. Vincono infatti anche lo Scerni in trasferta contro la Marcianese (4 a 3), e il Roccaspinalveti grazie agli ultimi acquisti. Emanuele Suriano e Roberto Lattanzio firmano il 2 a 0 contro il Gissi che vale tre punti.

LA 2ª DI RITORNO

Sporting San Salvo - Mario Tano 4-0 (ieri)

Roccaspinalveti - Gissi 2-0

Montalfano - Guastameroli 2-1

Marcianese - Scerni 3-4

Fresa - Spal Lanciano 2-1

S. Vito 83 - Sporting Casolana 1-2

Piazzano - Tre Ville 2-1

Real Montazzoli - Trigno Celenza 3-1

LA CLASSIFICA

Sporting Casolana 43*



Sporting San Salvo 37

Piazzano 31

Real Montazzoli 29

Montalfano 26



Marcianese 25

Fresa 25

Guastameroli 25

Tre Ville 22

Scerni 21

Roccaspinalveti 19

S. Vito 15

Trigno Celenza 13

Gissi 11

Mario Tano 5

Spal Lanciano 4

* una partita in più

IL PROSSIMO TURNO

Sporting Casolana - Fresa

Scerni - Montalfano

Guastameroli - Piazzano

Marcianese - Real Montazzoli

Tre Ville - Roccaspinalveti

Mario Tano - S. Vito

Gissi - Spal Lanciano

Trigno Celenza - Sporting San Salvo

SECONDA CATEGORIA, GIRONE G

Il secondo turno del girone di ritorno strizza l'occhio al Paglieta che nel big batch strapazza l'Incoronata Calcio Vasto con un tennistico 6 a 1 e staccandola di tre lunghezze e approfitta della caduta interna del Real Porta Palazzo. I gialloneri di mister Budano vengono superati di misura 1 a 0 dallo Sporting Altino che va a segno con una spettacolare rovesciata; tra le fila dei vastesi si è sentita l'assenza di Di Matteo.

Il Real Carpineto Sinello esce dalla zona play off con la l'inattesa sconfitta contro il fanalino di coda Sporting Vasto. Lo Sporting, rivoluzionato nel mercato di gennaio, conquista così la seconda vittoria e accorcia la distanza dalla penultima pur giocando più di un tempo in 10 per l'espulsione di Attanasio. Sono gli ospiti ad andare in vantaggio con Riccardo D'Adamio. Poi è l'ex di turno, Giordano Sambrotta, a siglare il pareggio al 73'. A tre minuti dalla fine è Cristian Di Laudo (classe '95, di proprietà della Vastese) a segnare il gol del definitivo 2 a 1 con un gran colpo di testa.

La giornata si conclude con il pareggio a suon di gol tra San Buono e Tornareccio (3 a 3) e la sconfitta per 1 a 0 del Real San Giacomo contro la Virtus Rocca San Giovanni che aggancia il quarto posto.

Rinviata infine per neve Mario Turdò - Odorisiana.

LA 2ª DI RITORNO

Paglieta - Incoronata Calcio Vasto 6-1

Mario Turdò - Odorisiana (rinviata)

Sporting Vasto - Real Carpineto Sinello 2-1

Real Porta Palazzo - Sporting Altino 0-1

San Buono - Tornareccio 3-3

Real San Giacomo - Virtus Rocca San Giovanni 0-1

Riposa: New Archi Perano 1976

LA CLASSIFICA

Paglieta 29



Incoronata Calcio Vasto 26

Real Porta Palazzo 25

Virtus Rocca San Giovanni 24

Sporting Altino 20



Real Carpineto Sinello 19

Odorisiana 18*

Real San Giacomo 17

Tornareccio 16

New Archi Perano 15

Mario Turdò 10*

San Buono 8

Sporting Vasto 6

* una partita in meno

IL PROSSIMO TURNO

Real Carpineto Sinello - Mario Turdò

Odorisiana - Paglieta

Tornareccio - Real Porta Palazzo

New Archi Perano - Real San Giacomo

Incoronata Calcio Vasto - San Buono

Virtus Rocca San Giovanni - Sporting Vasto

Riposa Sporting Altino