Tornato tutto alla normalità nel Campionato di Promozione abruzzese dopo la nevicata di settimana scorsa. In campo sono tornate tutte le diciotto formazioni del girone B questo pomeriggio. A vincere sono state il Villa 2015 (4-2 in casa del Castello), il Penne (1-0 tra le proprie mura col Fossacesia), Pinetanova (2-0 sulla Virtus Ortona), il Passo Cordone (1-0 in casa del Silvi) ed il Casalbordino (2-0 sul Pro Sulmona).

I casalesi sono riusciti a conquistare una vittoria importantissima ai fini della classifica. Grazie alle reti di Frangione al venticinquesimo e Rossi al quarantaduesimo, i giallorossi hanno scavalcato in classifica il Vasto Marina, sconfitto 2-0 in casa del Fara San Martino. Con Soria ancora a mezzo servizio (entrato nella ripresa con alle prese ancora con un piccolo risentimento muscolare), il Casalbordino si è riaffacciato in piena zona playoff, arrivando a quota 33 punti.

Per il Vasto Marina una domenica negativa. A Fara San Martino i ragazzi di mister Cesario hanno subito dopo pochi minuti il gol dello svantaggio (siglato da Di Vito al quinto minuto), per poi giocarsela alla pari per tutta la restante parte del match. I vastesi hanno sfiorato in più di un'occasione il pareggio. L'ccoasione più clamorosa per gli ospiti è stata quella di Madonna che ha trovato solo la traversa a dirgli di no. Di Vito dal dischetto ha firmato la sua doppietta ed il gol decisivo del match negli ultimi minuti venticinque minuti della gara, rete che 'tagliato le gambe' ai biancorossi, questa domenica tornati a casa senza raccimolare punti. Pareggiano infine il Delfino Flacco Porto (2-2 in casa del Castiglione Val Fino) ed il River Casale (2-2 col Palombaro).

Tutti i risultati della ventesima giornata

Casalbordino-Pro Sulmona 2-0

Castello-Villa 2015 2-4

Castiglione Val Fino-Delfino Flacco Porto 2-2

Fara San Martino-Vasto Marina 2-0

Penne-Fossacesia 1-0

Pinetanova-Virtus Ortona 2-0

River Casale-Palombaro 2-2

Silvi-Passo Cordone 0-1

Torre Alex Cepagatti-Bucchianico 1-2

La classifica

Penne 41

Il Delfino Flacco Porto 37

Passo Cordone 36

Pro Sulmona 36

Casalbordino 33

Vasto Marina 32

River Casale 32

Silvi 29

Fossacesia 28

Bucchianico 24

Villa 2015 24

Castello 23

Fara San Martino 22

Torre Alex Cepagatti 21

Palombaro 16

Pinetanova 16

Virtus Ortona 15

Castiglione Val Fino 15