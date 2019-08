È una rete di Orticelli su tiro libero ad un minuto dalla fine a decidere lo scontro diretto tra All Games San Salvo e Il Bignè Futsal Avezzano. I biancazzurri disputano la 16ª giornata del campionato di serie C nella palazzetto comunale di Cupello, vista l'indisponibilità dell'impianto di Via Verdi a San Salvo e sono costretti a scendere in campo ancora privi dell'infortunato Di Ghionno. Partita subito in salita per D'Alonzo e compagni visto che i marsicani passano in vantaggio al 10' e poi raddoppiano al 20' grazie ad una disattenzione della retroguardia sansalvese.

Mister Lanza si fa sentire negli spogliatoi e nella ripresa la musica cambia. A Marcone bastano 5 minuti per siglare la rete che accorcia le distanze e poi, al 15', è ancora lui a fornire a Ferrante un pallone prezioso sul secondo palo. Risultato in parità e squadre che giocano a viso aperto a caccia dei tre punti. Ad un minuto dalla fine l'All Games beneficia di un tiro libero che Orticelli, con tanta freddezza, è bravo a spedire alle spalle del portiere avversario. Nei due minuti di recupero l'Avezzano prova ad attaccare con tutti i suoi effettivi ma a quel punto ci pensa Della Penna, con una grande parata, a salvare il risultato.

Con questi tre punti l'All Games si riporta ad un solo punto dalla zona playoff.

La 16ª giornata

Lisciani Teramo - Città di Penne 3-2

Minerva C5 - Area L'Aquila 1-1

Tombesi C5 - Celtic Chieti 4-4

Atletico Silvi - Gymnasium Audax Hatria 4-7

Es Chieti C5 - Real Guardiagrele 4-6

La Fenice C5 - Sagittario 2-5

All Games San Salvo - Il Bignè Futsal Avezzano 3-2

La classifica

37 Gymnasium Audax Hatria

36 Tombesi C5

34 Real Guardiagrele

33 Sagittario

27 Città di Penne

26 All Games San Salvo

23 Il Bignè Futsal Avezzano

19 La Fenice C5

17 Area L'Aquila

16 Celtic Chieti

14 Es Chieti

14 Atletico Silvi

12 Lisciani Teramo

10 Minerva C5