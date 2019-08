Uno spettacolo teatrale tratto dal libro Se questo è uomo di Primo Levi per ricordare le vittime della Shoah. Mercoledì 27 gennaio, alle 21, la giovane compagnia teatrale Teatro E, diretta da Loreta Priori, porterà in scena sul palco del teatro della parrocchia di Santa Maria del Sabato Santo, lo spettacolo ...E mai dimenticare!, "un invito a fermarsi a riflettere affinchè l'orrore della persecuzione nazifascista rimanga scolpito nella memoria di tutti, per avere strumenti e forza per condannare e reagire ad ogni forma di persecuzione e discriminazione".

Interpreti: Sara Sabatini, Emanuela Monteferrante, Chiara Cicchini, Noemi Udassi, Giovanni Di Iorio, Emanuele Chinaia, Simone Corazza, Giovanni Sallustio, Umberto Marchesani, Simone Di Bello, Michele Pellegrini Priolo, Melissa Cancellieri, Riccardo Catania, Mariarca Di Donato, Alessia Di Pietro, Alin Ditoiu, Alessia Fiscante, Benedetta Galante, Francesco La Verghetta, Asia Notturno, Maria Laura Vaccaro. Regia: Loreta Priori.