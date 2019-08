Una settimana cruciale, per quanto non ancora decisiva, terrà impegnati i ragazzi della Vastese a partire dalla sfida di domani sul campo della Torrese, passando per il recupero della terza giornata di mercoledì 27 gennaio col Martinsicuro, sino ad arrivare alla gara con il Cupello all’Aragona nell’ultima domenica di gennaio. Nel Campionato di Eccellenza ormai si è entrati nel vivo della stagione dove Vastese e Paterno continuano a battersi per quel primo posto che permetterà, a chi vi ci sarà seduto a fine anno, di strappare la promozione in serie D. Entrambe attualmente a dieci punti di distacco dalla terza in classifica Pineto- ma i biancorossi con una partita ancora da recuperare- le due formazioni non intendono fermarsi, pre-annunciando così un finale di stagione davvero entusiasmante.

Dal rigore di Iaboni realizzato contro il Montorio- decisivo per i tre punti- la Vastese è rimasta ferma per tredici giorni senza scendere in campo in gare ufficiali, a causa dell’ondata di maltempo che ha reso lo Stadio Aragona indisponibile ad ospitare una partita di calcio. Questa sarà una settimana impegnativa e molto importante per i biancorossi. Domani i ragazzi di mister Colavitto saranno di scena sul campo della Torrese, casa prima dell'attaccante biancorosso Jhonny Giansante, contro una formazione quintultima in classifica (19 punti) e reduce dalla sconfitta casalinga contro il Capistrello (2-1). All’andata fu proprio la Torrese a bloccare i biancorossi nella loro tana, conquistando un pareggio più che prezioso. In quella partita a segnare il gol del vantaggio ospite fu proprio Giansante, finito sotto gli occhi di mister Colavitto che poi lo ha voluto a Vasto. Stavolta Giuliano e compagni non intendono fare scherzi, consapevoli che l’inseguitrice Paterno non vorrà perdere terreno da quel primo posto che tanto le fa gola. I marsicani saranno impegnati a Cupello contro la compagine di mister Di Francesco (LEGGI), quest’ultima ha davvero bisogno di una vittoria per tornare sulla retta via, magari facendo anche un piccolo regalino ai ‘cugini’ vastesi.

La Vastese, oltre a superare l’ostacolo Torrese, avrà poi mercoledì un altro impegno da non sottovalutare, quello con il Martinsicuro all’Aragona. La lunga settimana dei tre impegni per i vastesi terminerà domenica prossima contro il Cupello. I rossoblù, dunque, saranno messi davanti alle attuali due capolista e chissà a chi delle due daranno più del filo da torcere. A Vasto si pensa comunque ad una sfida alla volta, diversamente non potrebbe essere per una rosa che sa che da ora sino alla fine dell’anno le spettano tredici partite, tredici finali in cui bisognerà sbagliare il meno possibile per avvicinarsi alla serie D. Il Paterno sembra non mollare e continuerà sicuramente a rimanere attaccato alla vetta. Di questo mister Colavitto ed i suoi non hanno paura, anche se ora sulle proprie spalle inizia ad esserci un peso maggiore, quello di chi sa che non sono permessi errori.

Tutte le sfide della ventunesima giornata

Capistrello-Acqua e Sapone

Celano-San Salvo

Cupello-Paterno

Martinsicuro-Francavilla

Montorio-Alba Adriatica

Pineto-Morro d’Oro

RC Angolana-Sambuceto

Torrese-Vastese

Val di Sangro-Miglianico

La classifica

Vastese* 45

Paterno 45

Pineto 35

Martinsicuro* 33

Morro d’Oro 32

San Salvo* 31

Capistrello 30

RC Angolana* 29

Miglianico 27

Alba Adriatica 27

Cupello 24

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 19

Francavilla 18

Val di Sangro 16

Celano 14

Acqua e Sapone 13