E' rotta da settimane la porta automatica dell'ingresso principale dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Le foto sono state scattate da un lettore che ha segnalato a Zonalocale.it l'esistenza del guasto.

Per entrare nella struttura sanitaria di via San Camillo de Lellis, gli utenti si servono da diverso tempo di un ingresso laterale, ma il problema sembra essere più grave del previsto: non sono bastate, infatti, le numerose riparazioni eseguite da un tecnico questa settimana.

La porta si blocca spesso. Per questo, oggi è stato sistemato il nastro adesivo per segnalare il guasto e l'accesso alternativo.