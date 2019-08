Dopo il weekend innevato di settimana scorsa, il Campionato di Eccellenza torna alla normalità con le nove sfide in programma per la quarta giornata di ritorno. Un ventunesimo turno che avrà i riflettori puntati non solo sui risultati delle gare che vedranno impegnate le due capolista (Vastese in trasferta sul campo della Torrese [LEGGI] e Paterno di scena a Cupello), ma anche sulle gare delle dirette concorrenti a conquistare un posto nei playoff.

Tra queste c’è sicuramente l’U.s. San Salvo che, oltre a scendere in campo domani in trasferta sul duro campo di Celano, sarà di scena mercoledì al Bucci nella sfida con i rivali della Renato Curi Angolana, squadra con la quale ormai i biancazzurri sembrano aver un rapporto abbastanza burrascoso vedendo le ultime sfide. I ragazzi di mister Rufini sono reduci in campionato da un pareggio con il Miglianico arrivato dopo la vittoria con il Sambuceto (2-1) e quella nella finale di Coppa col Pineto. Di feste a San Salvo se ne sono fatte e non poche per aver portato la Coppa Italia in casa propria, ma ora è arrivato il momento di buttarsi alle spalle questo successo e pensare alla conquista di un posto nei playoff, oltre che andare avanti nella fase nazionale di Coppa. Concentrazione, maggiore cinismo e un pizzico in più di costanza in termini di risultati servirebbero a questa rosa per avvicinarsi ai gradini più alti della classifica. Domani a Celano non sarà facile vincere e mancheranno all’appello gli infortunati Di Pietro e Colitto. In queste tre partite potrebbe decidersi il destino del San Salvo per quanto riguarda il discorso playoff. Nove punti in palio tutti da prendere se si vorrà davvero fare la voce grossa in questa competizione dove, salvo ‘miracoli’, il primo posto sembra un obiettivo irraggiungibile. Anche se l’U.s. San Salvo continua a credere che potrà strappare un posto in serie D anche attraverso il Campionato e non solo proseguendo il più avanti possibile in Coppa, è evidente che queste speranze, andando avanti, diminuiscono sempre meno, soprattutto se si fa fatica ad avere costanza nei risultati. In questi sette giorni si deciderà se la speranza rimarrà tale o potrà essere realmente un’ipotesi da tenere in considerazione. Celano, Renato Curi Angolana e infine domenica prossima in casa con la Val di Sangro, questi gli appuntamenti che terranno impegnata la squadra di mister Rufini.

Chi aveva pensato di poter strappare un posto nei playoff, in un certo momento della stagione, era stato il Cupello che, dopo un inizio a dir poco negativo in campionato, da novembre in poi aveva iniziato a prendersi delle soddisfazioni. Il 2016 dei rossoblù però non è iniziato bene: due sconfitte (Capistrello in casa e Acqua e Sapone in trasferta) ed una vittoria (4-0 sulla Torrese). La classifica parla e dice che i cupellesi più che su una salvezza ‘tranquilla’ -che tale deve ancora essere- attualmente non possono puntare. Mai dire mai, naturalmente, ma in fin dei conti in casa Cupello, almeno ufficialmente, si è sempre parlato di voler mantenere la categoria e niente di più. Sicuramente però i piani del presidente Oreste Di Francesco erano altri vista la costruzione in estate di una squadra che, secondo molti, avrebbe potuto giocarsela per un posto nei playoff. E invece, con una partenza ‘falsata’ segnata dagli infortuni e da troppe esitazioni, il Cupello ora si trova costretto a fuggire dallo spettro ‘playout’ –lontano appena cinque punti- e mettere al sicuro la permanenza in Eccellenza. Per arrivare a questo obiettivo sarà fondamentale tornare a fare punti questa domenica contro il Paterno. Basterebbe un pareggio ai rossoblù per tornare ad avere un passo migliore nel cammino di questa stagione che, fino ad ora, ha avuto un sapore insipido e che potrà diventare dolce solo con la salvezza in tasca.

Tutte le sfide della ventunesima giornata

Capistrello-Acqua e Sapone

Celano-San Salvo

Cupello-Paterno

Martinsicuro-Francavilla

Montorio-Alba Adriatica

Pineto-Morro d’Oro

RC Angolana-Sambuceto

Torrese-Vastese

Val di Sangro-Miglianico

La classifica

Vastese* 45

Paterno 45

Pineto 35

Martinsicuro* 33

Morro d’Oro 32

San Salvo* 31

Capistrello 30

RC Angolana* 29

Miglianico 27

Alba Adriatica 27

Cupello 24

Sambuceto 22

Montorio 21

Torrese 19

Francavilla 18

Val di Sangro 16

Celano 14

Acqua e Sapone 13