Avrà luogo oggi pomeriggio, a partire dalle ore 18, la festa del tesseramento del movimento CasaPound Italia presso la sede vastese nei pressi del parcheggio multipiano.

"Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare all’evento" sottolinea Andrea Ciarallo, responsabile CasaPound per la città di Vasto. "Rinnovare, o sottoscrivere per la prima volta la tessera di CasaPound Italia significa fornire un piccolo ma significativo contributo all’unica forza politica, che sebbene priva di qualsiasi forma di finanziamento pubblico o sponsor privato, opera costantemente a favore dei cittadini italiani. Come testimoniano le numerose iniziative di solidarietà e le battaglie sociali portate avanti sul territorio. Quali la distribuzione alimentare gratuita per le famiglie bisognose o la lotta contro il ‘business dell’accoglienza’ degli immigrati clandestini a danno degli italiani. Il tutto in un anno, il 2016, caratterizzato da mille emergenze, dalla crisi economica all’invasione migratoria, che interessano la nostra Nazione e che vedrà come sempre CasaPound Italia in prima linea per essere scudo e spada del popolo italiano".