"Per evitare falsi allarmismi nei confronti della collettività e per monitorare con costanza la qualità delle acque marine e dei corsi d'acqua sui territori di pertinenza delle regioni Abruzzo e Molise, collegate da stretta collaborazione per i progetti "Eco-Schools", la Fee Abruzzo ha stipulato una convenzione con il laboratorio Biosan Snc di Vasto per effettuare analisi chimiche".

Lo annuncia il Consiglio direttivo della Fee Abruzzo, precisando: "Tali analisi saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con attestazione di regolarità dei prelievi effettuati dal personale del laboratorio, coadivato dal personale GPG (Guardie particolari giurate aventi qualifica di agenti di pg) che provvederà alla sigillatura dei campioni e al successivo invio accompagnato da verbale di prelievo e documentazione foto-video. L'auspicio è quello di rendere sempre più efficace l'attività svolta dalla Fee Abruzzo in difesa dell'ambiente e a tutela della collettività".