Dopo due vittorie consecutive, cosa che mai era accaduta in questa stagione, la BCC Generazione Vincente Vasto Basket si prepara ad affrontare la sfida con il Casa Euro Taranto nella 18ª giornata del campionato di serie B. Il successo in trasferta a Senigallia è stato una bella iniezione di fiducia per i biancorossi che hanno finalmente lasciato il fondo della classifica e che possono ora guardare al futuro con maggiore ottimismo. Il campionato è ancora lungo con un cammino salvezza carico di insidie, non ultima quella di roster del girone D che stanno cambiando assetto.

Ma Ierbs e compagni dovranno essere bravi ad affrontare questa seconda parte di stagione pensando ad una partita alla volta, cercando di conquistare quanti più punti possibili e poi tirare le somme al termine della stagione regolare. Domenica arriverà un Taranto assetato di punti, dopo tre sconfitte di fila che hanno relegato i pugliesi all’ultimo posto in classifica. La Vasto Basket sta preparando al meglio questa sfida, con la consapevolezza che “Taranto è una squadra con molto talento - come ha spiegato coach Luise - e sarà difficile affrontarli. Noi stiamo lavorando bene, siamo stati bravi a restare uniti nel momento di difficoltà ed ora cerchiamo di raccogliere i frutti del nostro impegno”.

Con un successo nella 18ª giornata la formazione biancorossa potrebbe vedere migliorare ancora la sua classifica visto che Martina ospiterà la capolista Montegranaro e le ultime della classe, Valmonte e Mola, si sfideranno tra di loro. In casa biancorossa c’è tanta voglia di infilare un tris di vittorie che manca ormai da troppo tempo. “Lo spirito è quello giusto - aggiunge Luise - e confidiamo di disputare una buona gara davanti al nostro pubblico”.

