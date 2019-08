È stato un allegro pomeriggio quello vissuto ieri nella farmacia Di Nardo di San Salvo. In corso Garibaldi sono arrivati i simpatici volontari della Ricoclaun, associazione vastese impegnata nella clownterapia nell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto, per l'ultima tappa dell'iniziativa Un profumo per un sorriso, che ha caratterizzato il periodo natalizio [LEGGI]. Il dottor Angelo Labrozzi, infatti, ha lanciato l'iniziativa di solidarietà che, per ogni profumo venduto dalla sua farmacia, ha destinato un euro alle iniziative della Ricoclaun. Ieri, a conclusione della campagna, c'è stata la consegna dell'assegno alla presidente dell'associazione, Rosaria Spagnuolo.

"Con questa semplice iniziativa - ha spiegato il dottor Labrozzi - abbiamo voluto sostenere le attività di un'associazione che, secondo me, svolge un ruolo importantissimo. La loro filosofia, di regalare sorrisi a chi vive un momento di difficoltà, è alla base del nostro lavoro. Anche qui in farmacia cerchiamo di porci sempre con un sorriso nei confronti dei clienti". La donazione servirà a sostenere le attività dell'associazione vastese. "Abbiamo da poco terminato un nuovo corso per la formazione dei volontari - spiega Rosaria Spagnuolo - e continuiamo a portare avanti le nostre iniziative come la musicoterapia, l'arteterapia e il cinema in Cappella, nell'ospedale San Pio. A nome di tutti i clown dico grazie al dottor Labrozzi e al personale tutto della farmacia per questo atto di generosità concreta".