Sfuma l'ipotesi di candidatura di Etelwardo Sigismondi alle primarie del centrodestra di Vasto. Il consigliere comunale di Fratelli d'Italia sosterrà Massimo Desiati. La conferma ufficiale arriva dal manifesto dell'incontgro pubblico che Desiati terrà domenica 24 gennaio nella sala conferenze degli ex palazzi scolastici di corso Italia.

Previsti, infatti, gli interventi di Andrea Bischia, Davide D'Alessandro, Nicola Del Prete e, appunto, Etelwardo Sigismondi, di cui nelle scorse settimane si era ipotizzata la discesa in campo per la nomination.

Invece, come cinque anni fa, l'esponente del partito di Giorgia Meloni ha preferito non avanzare la propria candidatura allo scranno più alto del municipio. Non si frazionerà, quindi, il fronte che sostiene Desiati alle elezioni primarie con cui, il 13 marzo prossimo, la coalizione composta da centrodestra e liste civiche farà scegliere ai cittadini l'apirante sindaco che sfiderà gli altri competitor alle elezioni comunali di giugno.