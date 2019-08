Giornata alle prese con la neve quella di ieri anche per gli ospiti dell'albergo Continental gestito dalla cooperativa Matrix. Tredici immigrati hanno contribuito alla pulizia delle strade del centro storico da neve e ghiaccio che rendevano pericoloso l'attraversamento pedonale.

Carriole e pale alla mano – come accaduto qualche giorno fa anche a San Salvo – i ragazzi hanno lavorato in piazza Barbacani, corso De Parma, piazza Pudente ecc. Gli ospiti del Continental sono a disposizione anche oggi per contribuire alla pulizia del dopo-neve.