"In occasione del recente restyling effettuato nel centro storico di San Salvo, in cui si è passati da un arredamento dalle forme tonde in pietra, a profili in ferro quadrati, i cittadini hanno cominciato a veder circolare, per le vie della città anche due pulmini elettrici, ma solo in alcune vie e a orari prestabiliti.

I Socialisti di San Salvo, pur apprezzando lo sforzo dell’amministrazione rivolto alla tutela dell’ambiente nel centro della città, si permettono di avanzare all’amministrazione, proposte e suggerimenti per migliorarne il servizio.

Da una attenta verifica risulta che i sopracitati pulmini elettrici circolano spesso vuoti. È vero non inquinano, ma hanno comunque un consumo di energia che se non utilizzata nel modo giusto si rivelerà uno spreco e costi per la collettività.

I socialisti di San Salvo propongono di ampliare la zona del centro cittadino interdetta ai mezzi. I socialisti chiedono di ripristinare l'immediata chiusura di tutto il centro storico impedendone l’ingresso a qualsiasi tipo di veicolo.

L’amministrazione dovrebbe mostrare più coraggio e progettualità nell’individuare aree dove realizzare ulteriori parcheggi di prossimità del centro cittadino. Ai sansalvesi vanno dati il diritto e la possibilità di lasciare le auto e di utilizzare i pulmini elettrici per arrivare in centro.

Sbaglia chi pensa che il centro di un paese o di una città si rivitalizzi solo se aperto al traffico, i mali del commercio sono altrove e sbaglia l’amministrazione comunale a barattare il bene collettivo con il volere di determinati interessi.

Solo con il coraggio e la perseveranza di applicare ciò in cui si credere, uniti ad una chiara progettualità si coglieranno gli obiettivi, si rivitalizzerà il centro storico della città, si favoriranno le attività commerciali e artigianali, ci libereremmo dal traffico automobilistico, ridurremmo l’inquinamento provocato dalle auto sulle principali vie del centro, e soprattutto si darebbe la possibilità di poter tranquillamente passeggiare e “vivere” una delle parti più belle della nostra splendida città".

Psi San Salvo