"Speciale malefatte". Una pesante bordata diretta all'amministrazione Lapenna arriva da destra. Autore: Marco di Michele Marisi, responsabile di Giovani in movimento, il sodalizio dei giovani del centrodestra vastese, che pubblica un numero speciale dell'omonimo mensile, stavolta in solo formato digitale, "per riassumere e raccontare almeno una parte delle magagne del centrosinistra che da dieci anni circa amministra la città di Vasto", attacca in un comunicato stampa Marco di Michele Marisi.

"È stata lanciata stamani l’uscita del giornale, con una campagna manifesti che invita a scaricare da internet Giovani In Movimento - Speciale malefatte e ad inviarlo a dieci amici. Una lente d’ingrandimento sulle malefatte dell’amministrazione Lapenna – ha spiegato nell’editoriale il responsabile di ‘Giovani In Movimento’ - a corredo dei dieci anni di centrosinistra che stanno per terminare. Non ha, questa uscita, l’ambizione di riassumere centoventi mesi di Giunta comunale rossa, per i quali occorrerebbe invece un libro intero, ma si prefigge lo scopo di sottolineare il modus operandi della sinistra, che è simile in ogni realtà questa metta le mani. Vuole essere un’omelia funebre (politicamente parlando) ma non solo; un promemoria pre-elettorale ma non soltanto. È bene – ha concluso di Michele Marisi – che tutti conoscano, che nessuno dimentichi, che ognuno ricordi. Che ci si ricordi di ricordare. Per scaricare il giornale, basta andare sul sito www.marcodimichelemarisi.blogspot.com oppure lo si può richiedere scrivendo a giovaniinmovimentovasto@yahoo.it>".