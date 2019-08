Non c'è stata sottrazione di minore. E' stato assolto con furmula piena il giovane di Cupello scappato tre volte con la sua ragazza minorenne. E' l'esito del processo scaturito dalle fughe d'amore dei due ragazzi, che si erano allontanati da casa e dal loro paese per tre volte tra il 2012 e il 2014.

Le fughe - I due protagonisti di una storia che ha tenuto col fiato sospeso due famiglie, hanno attualmente 23 anni lui e 17 lei. La prima fuga risale a ottobre 2012, quando i carabinieri ritrovarono i due ragazzi in una stazione di servizio a Isernia. A seguito di quell'episodio, la famiglia di lei presentò una denuncia per sottrazione di minorenne. L'anno successivo, i due fecero di nuovo perdere le loro tracce per 22 giorni, prima di essere ritrovati dai militari a Martinsicuro.

Infìne, il 28 maggio 2014, alla vigilia dell'inizio del processo, entrambi scomparvero per la terza volta, poi rintracciati a Pescara l'11 giugno successivo.

La sentenza - Al termine della requisitoria, la pubblica accusa, rappresentata dal pm Mariagrazia Marino, ha chiesto l'assoluzione per insufficienza di prove.

L'avvocato difensore, Angela Pennetta, nella sua arringa ha sostenuto l'esistenza dello stato di necessità, chiedendo che il ventitreenne fosse assolto con formula piena.

Il giudice, Rosanna Buri, chiamato a decidere in merito alle prime due fughe, quelle del 2012 e del 2013, ha statuito che i fatti non sussistono, pronunciando la conseguente sentenza di assoluzione.

"Siamo soddisfatti - commenta la Pennetta - perché siamo riusciti a dimostrare in giudizio il reale svolgimento dei fatti".