280mila euro per Castiglione Messer Marino e 140mila per Tufillo. Sono i fondi destinati dalla Regione Abruzzo con la rimodulazione degli interventi programmati nell'ordinanza della Protezione civile n. 234 del 22 aprile 2015 per l'ondata di maltempo del novembre e del dicembre 2013.

"Le risorse finanziarie erogate – spiegano dalla Regione – pari a 2 milioni 542 mila euro, sono frutto di economie accertate dopo gli interventi urgenti effettuati sul territorio regionale. L’elenco dei Comuni interessati dal nuovo provvedimento comprende Tufillo (140 mila euro), Gessopalena (140 mila euro), Villa Santa Maria (120 mila euro), Castiglione Messer Marino (280 mila euro), Mosciano Sant’Angelo (180 mila euro), Campli (80 mila euro), Tossicia (110 mila euro), Montorio al Vomano (80 mila euro), Nereto (120 mila euro), Bisenti (200 mila euro), Sant’Omero (100 mila euro), Elice (80 mila euro), Pianella (100 mila euro), Salle (50 mila euro), Scafa (50 mila euro), Moscufo (80 mila euro), Farindola (240 mila euro), Montebello di Bertona (200 mila euro) e Penne (150 mila euro). Inoltre, sono stati previsti altri fondi per il rimborso delle spese sostenute dai Comuni per il soccorso e l’assistenza della popolazione: Mosciano Sant’Angelo (18.647 euro) e Abbateggio (23.360 euro).