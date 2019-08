È stata protocollata dai consiglieri comunali di San Salvo Democratica Angelo Angelucci, Domenico Di Stefano e Gabriele Marchese l'interpellanza al sindaco Tiziana Magnacca per conoscere i dettagli relativi al personale in forze al Comune.

Nello specifico, dall'opposizione vogliono sapere "il numero e l'elenco complessivo del personale dipendente del Comune di San Salvo alla data odierna; il numero e l'elenco del personale assunto con contratti di lavoro interinale ad oggi; l'elenco del personale che a vario titolo collaborano con il Comune all'interno dei singoli progetti, con descrizione degli stessi; l'elenco del personale in servizio nell'anno 2015 e 2016 con le borse lavoro; l'elenco del personale estivo assunto nell'anno 2015; l'elenco delle persone beneficiare delle borse di sostegno al reddito nella prima e seconda annualità; l'elenco dei responsabili di servizio e staff per l'anno 2015 e 2016, con ripartizione e attribuzione per ogni singolo del fondo incentivante per l'anno 2015; l'elenco dei responsabili di servizio e staff per l'anno 2010, con ripartizione e attribuzione per ogni singolo del fondo incentivante; l'elenco del personale che ha prestato lavoro straordinario con relativo monte ore effettuato nell'anno 2015; l'elenco con relativa retribuzione di persone che a vario titolo hanno prestato qualsiasi forma di collaborazione con il Comune negli ultimi tre anni; l'elenco del personale andato in pensione nell'anno 2015 e di coloro che matureranno tale diritto nel corso del 2016".