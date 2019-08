È prevista per domenica prossima, con partenza alle 10 dal Monumento alla Bagnante, la camminata di Nord Walking sulla spiaggia di Vasto Marina, per un percorso di cinque chilometri. Alle 9, invece, una lezione dimostrativa per quanti vogliono muovere i primi passi con i bastoncini e desiderano conoscere il Nordic Walking.

È quanto propone l'Asd "Il Sentiero del Qi" per gli iscritti all'associazione, per quanti sono già pratici della camminata con i bastoncini, oltre che per chi vuole cimentarsi e imparare un nuovo sport.

"Ogni mese, - spiega Rosita Ruggieri, istruttrice della Scuola Italiana di Nordic Walking e presidente dell'associazione - oltre ai regolari appuntamenti settimanali, di domenica facciamo una lunga passeggiata, così possiamo incontrare la maggior parte degli iscritti. Il Nordic Walking oltre ad essere uno sport benefico per il corpo lo è anche sotto il profilo della socializzazione e convivialità. Questi appuntamenti li fissiamo in un giorno festivo per permettere a tutti di poter partecipare, oltre che di incontrare anche gli altri iscritti che partecipano settimanalmente agli allenamenti a diversi orari. Chi volesse partecipare alla camminata, alla lezione dimostrativa gratuita, oppure semplicemente incontrarci, può chiamare il 331.1097045".