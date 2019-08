Domenica 24 gennaio 2016, a partire dalle ore 16, nella palestra dell'Istituto superiore "Raffaele Mattioli" di San Salvo (in via De Gasperi), si terrà la 32ª Rassegna interregionale dei canti de Lu Sand'Andonie. Partecipano i gruppi locali New Generation, Amici della Pasquetta, Amici delle Tradizioni, Coro degli Alpini, Centro Diurno Anziani e Prima Squadra, insieme ad altri gruppi provenienti da Cupello, Palmoli, San Buono e Chieti. La manifestazione è organizzata dall'associazione New Generation, con la compartecipazione dell'Assessorato alla Cultura e il patrocinio del Comune di San Salvo.

Dopo la serata del 16 gennaio, che ha visto ben quattro gruppi per le strade cittadine, la tradizione del Sant'Antonio e dei suoi canti trova una degna conclusione in questa rassegna, che ha sempre incontrato un buon riscontro di pubblico. "È il segno di una tradizione che resiste ad ogni modernizzazione e globalizzazione di una rassegna che aiuta a coltivare le nostre radici tramandandole alle future generazioni" commenta il sindaco Tiziana Magnacca.

"Sant’Antonio - ricordano dagli uffici comunali - è stato eremita nel deserto e poi protettore degli animali, dunque rappresentante di una cultura dedita alla preghiera, inizialmente, e alla pastorizia, in seguito, che oggi non c'è più. Forse ciò che affascina è la lotta del santo-eroe contro il diavolo e contro il peccato, una lotta tra il bene e il male che si nutre di simbologie e di una drammatizzazione di ordine teatrale".

La manifestazione si concluderà con il sorteggio dei premi, tra cui una porchetta appannaggio di uno dei gruppi partecipanti. "L'anno scorso - precisano dal Comune - la rassegna si è tenuta nella palestra di via Verdi, da non confondersi con quella del Mattioli, situata sempre lungo via De Gasperi, ma 200 metri più in basso della precedente".