"In perfetta linea con i principi del M5S di pluralità e condivisione quello di capogruppo è un ruolo che eseguiamo interscambiandoci ogni 6 mesi. Andremo avanti con il lavoro con la stessa forza e dedizione con cui abbiamo sempre agito, perché all’interno del M5S non ci sono capi e leaderismi ma solo un programma di idee condiviso da portare avanti per il bene dei cittadini abruzzesi".

Questo il commento di Pietro Smargiassi, nominato nuovo capogruppo in regione del Movimento 5 Stelle. Il rappresentante vastese subentra a Gianluca Ranieri e avrà al suo fianco, come vice capogruppo, Sara Marcozzi.