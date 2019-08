Un primo approccio al giornalismo per i ragazzi e un prezioso punto d'incontro per scuole e imprese. È la mission di scuolalocale.it, il digital school magazine che ha visto la luce qualche settimana fa.

L’obiettivo del giornale on line è quello di incentivare e unire le esperienze degli studenti degli istituti scolastici del Vastese nel mondo del giornalismo abbattendo i costi legati alla stampa e, soprattutto, favorendone l’uscita dai confini delle singole scuole non perdendone l’identità. Su Scuolalocale.it, per questo, sarà possibile accedere all’edizione locale di ogni istituto partecipante, mentre la home page raccoglierà gli ultimi articoli di tutti gli studenti (distinti dal colore dell’istituto) e dei profili professionali delle imprese che hanno aderito.

L’iniziativa, infatti, si inquadra all’interno della seconda edizione del progetto Scuolavoro che mira a favorire la sinergia tra scuole e realtà imprenditoriali del territorio riducendone le distanze in vista del futuro ingresso dei ragazzi nel mondo del lavoro [LEGGI].

La linfa di scuolalocale.it sarà quindi quella proveniente dalle redazioni scolastiche. Queste – in attesa delle altre – si sono già insediate nell’IIS “Mattei” e nel Polo liceale “Pantini Pudente” di Vasto e nell’Istituto Omnicomprensivo “Spataro” di Gissi-Casalbordino. Coordinati da un caporedattore (un docente), i ragazzi si occuperanno di tutti gli aspetti che riguardano la vita di un giornale digitale: la linea editoriale, la fotografia, l’editing video e la realizzazione di cortometraggi, la gestione delle pagine social (attive nei prossimi giorni) ecc.

La partecipazione resta il cuore pulsante dell’intero progetto: ogni singolo studente può contribuire con il proprio materiale per rendere sempre più ricco il giornale di tutti.

