Domenica, 24 gennaio alle ore 17:30 affascinante appuntamento di musica da camera con il Quintetto Bottesini (Daniele Orlando – violino, Federico Stassi – viola, Giulio Ferretti – violoncello, Roberto Della Vecchia – contrabbasso, Linda Di Carlo – pianoforte) che presenterà musiche di Louise Farrenc (1804-1875) e Josef Labor (1842 –1924). Si chiuderà il concerto con "Free" di Fabrizio Festa, composizione scritta nel 2007.

"Il Quintetto Bottesini, unica formazione stabile in Italia con questo particolare organico, - spiegano dalla direzione del Teatro Rossetti - nasce con l'intento di riscoprire un repertorio di rara esecuzione e di grande interesse musicale, quello dedicato all'organico strumentale costituito da violino, viola, violoncello, contrabbasso e pianoforte (consacrato da Franz Schubert con il celebre Forellen-quintett nel 1819, ma frequentato anche da autori come Cramer, Labor, Hummel già dalla fine del ‘700). L’ensemble si è esibito in diverse rassegne e festival in Italia, in sale prestigiose come la Petrassi e la Sinopoli del Parco della Musica a Roma, il Ridotto del Teatro La Pergola di Firenze, il Teatro Politeama di Palermo per gli Amici della Musica, per Polincontri Classica a Torino etc. Ha effettuato anche importanti tournées in Polonia (2006), USA, Ecuador, Venezuela e Brasile (2007), Giordania (2008), USA (febbraio 2010), Turchia (2014), ricevendo notevoli apprezzamenti da parte del pubblico e della stampa specializzata. Nel dicembre 2007 il gruppo è stato invitato a tenere un concerto in onore del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, in occasione di una sua visita di lavoro a Washington. Il Quintetto Bottesini è stato per due volte ospite della prestigiosa rassegna I concerti del Quirinale di Radio Tre, nel 2008 e nel 2011 nonché della La stanza della musica di Radio Tre Suite e della Festa della Musica di Radio Tre Europa".

Ingresso € 15.00 (studenti € 10.00)

Apertura botteghino del Teatro un'ora prima del concerto