Sono sei, in tutto, le persone arrestate dalla polizia di Stato a San Severo in quanto ritenute responsabili di una trentina di furti d'auto e all'interno di garage commessi tra il Molise e l'Abruzzo, in particolare a Vasto, Montesilvano e Termoli. Degli arrestati sono state fornite solo le iniziali. Si tratta di B. A., di 22 anni, M. C., di 21, S. G., di 19, S. A., di 23, e due donne, C. A., di 34 anni, e F. R. L., di 21.

A due degli arrestati (B. A. e M. C.) è stato anche contestato il pestaggio avvenuto il 5 marzo scorso ai danni di un medico che stava riprendendo con il telefonino i danni causati da un'auto che era finita contro altri mezzi in sosta.

I due, infatti, a bordo di una Renault Twingo finirono contro due veicoli in sosta a San Severo e mentre cercavano di fuggire si sono accordi dell'uomo che stava riprendendo l'accaduto. Secondo l'accusa, quindi, i due avrebbero prima minacciato e poi colpito l'uomo, rompendogli anche il telefonino con il quale aveva effettuato la ripresa.