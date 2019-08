Sono riprese questa mattina le attività didattiche dopo i due giorni di sospensione per la nevicata dei giorni scorsi. Se nell'entroterra ci sono stati Comuni, come Palmoli e Gissi, che già da ieri hanno provveduto alla riapertura delle scuole dopo aver pulito strade e ingressi agli edifici, a San Salvo e Vasto questa mattina la situazione non era ancora delle migliori.

"Le strade erano parzialmente pulite - spiega un papà sansalvese che ci ha inviato queste foto del plesso di via Pertini - ma non c'era possibilità di parcheggio e i marciapiedi erano una lastra di ghiaccio. Ho visto tanti bambini e tante mamme scivolare a terra. Ormai le scuole sono state riaperte e quindi la mia non vuole essere una polemica ma un invito alla prevenzione per le prossime volte. Per riaprire le scuole serve maggiore sicurezza. Bisogna fare molta attenzione nel camminare per strada!".

La situazione è simile nei pressi di molte scuole di Vasto e San Salvo dove, liberati gli ingressi dalla neve e dal ghiaccio, resta qualche difficoltà nelle vie per raggiungere gli edifici. A questo punto, confidando nel completamento delle azioni di pulizia (e con il sole che contribuisce a sciogliere il ghiaccio) l'invito è quello di massima prudenza per evitare pericolose cadute.

Intanto dal Comune di San Salvo fanno sapere che "su richiesta della dirigente dell'Istituto "Mattioli", prof.ssa Ester Castaldo, e appena sono stati aperti i cancelli, questa mattina il Comune di San Salvo è intervenuto a sistemare le aree esterne dei plessi scolastici per consentire il rientro a scuola degli studenti dopo le nevicate di questi giorni. Un intervento che non compete al Comune di San Salvo e che, ancora una volta, ha dovuto supplire alle assenze della Provincia di Chieti. Intervento che proseguirà anche questo pomeriggio e domani con lo spargimento del sale".