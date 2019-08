A Cupello l'associazione Il Cambiamento e il gruppo consiliare guidato da Camillo D'Amico organizzano per venerdì 22 gennaio, alle 18, presso la sala multimediale del Comune, un incontro di studio per affrontare il tema del baratto amministrativo."Questa è una disposizione molto recente - si legge nella presentazione - ma già in vigore in tanti Comuni italiani. Essa prevede la conversione di alcune tasse comunali in ore di lavoro. In pratica, la norma è finalizzata a fornire ai cittadini, che per la crisi economica si trovano in difficoltà lavorative e finanziarie, una valida alternativa alla morosità o all'evasione. Allo stesso tempo, lo scambio dei debiti con ore di lavoro per manutenzioni o socialmente utili, consente di ripristinare alcuni servizi che, per i forti tagli alle spese, i Comuni non sono più in grado di erogare".

Venerdì 22 gennaio a Cupello ci sarà la testimonianza di Angelo Radica, sindaco di Tollo, dove già è avviato il baratto amministrativo. "Sarà una valida occasione per capire l'efficacia di questo strumento amministrativo e, insieme ai cittadini, elaborare una eventuale proposta per Cupello su cui l'Amministrazione Marcovecchio sarà chiamata a confrontarsi".