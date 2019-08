Si accontenta di un punto il Casalbordino sul campo del Palombaro nel mercoledì dedicato ai recuperi dei campionati di Eccellenza e Promozione. I giallorossi hanno fatto visita alla formazione terz’ultima in classifica in un campo ancora non nelle migliori condizioni. Contro Torres e compagni la squadra di mister Farina ha avuto un paio d’occasioni nitide per passare in vantaggio, ma alla fine il tutto è terminato con un nulla di fatto.

La prima intorno al ventesimo con Rossi che, solo davanti al portiere in area, non è riuscito a colpire bene la sfera. La seconda, nella ripresa, creata da Mucci sempre in area di rigore. La sua conclusione è stata bloccata dal fango che non ha permesso alla sfera di finire diritta in porta. Un pareggio che non rende soddisfatta a pieno la formazione del presidente Vaccaro, reduce dalla buona vittoria con la Virtus Ortona e in cerca di punti nella speranza di ritornare più vicina al vertice della classifica.

I risultati dei recuperi di Promozione (gir. B)

Penne – Castiglione Valfino 2-0

Palombaro – Casalbordino 0-0

Fossacesia – Fara San Martino (rinviata)

I risultati dei recuperi di Eccellenza

Vastese-Martinsicuro (rinviata)

San Salvo-RC Angolana (rinviata)

Miglianico-Sambuceto 1-1

Torrese-Capistrello 1-2