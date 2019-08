Racchette di classe è il progetto nazionale, sostenuto da Coni, Fiba e Fit, per promuovere la pratica del tennis e del badminton nelle scuole primarie italiane. Tra i 200 circoli italiani che parteciperanno al progetto c'è anche il CT Vasto A.Boselli, che adotterà una scuola primaria della città, mettendo a disposizione il proprio staff di maestri per favorire l'approccio degli aluni delle terze, quarte e quinte, al tennis e al meno conosciuto badminton.

"Sarà l'occasione per i ragazzi - spiega una nota del circolo guidato da Eugenio Spadano - di cimentarsi con l'attività fisica ed un nuovo sport e per il Circolo Tennis di promuobere le proprie attività all'interno dell'istituto scolastico. Accanto alle regole caratteristiche di queste due discipline non mancherà lo sforzo di trasmettere nei ragazzi di quell'età valori essenziali come l'importanza dell'attività motoria ed il fair play".

Contestualmente il Circolo Tennis sta organizzando per la metà di maggio, sia per i propri allievi della Scuola Tennis che per i Soci, la trasferta di Roma per seguire gli Internazionali di Tennis di Roma. Per partecipare rivolgersi alla segreteria del Circolo (0873/69461).