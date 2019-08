"Niente scontrini per tutto il giorno per combattere l'abusivismo, visto che nessuno ci ascolta". Questa l'iniziativa annunciata per domani dal titolare di un negozio di frutta e verdura del quartiere San Paolo per protestare contro gli ambulanti senza autorizzazione.

Lo stesso commerciante annuncia che la protesta si ripeterà la settiama prossima, in caso non vengano attivati i dovuti controlli nel quartiere.