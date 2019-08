Quella appena trascorsa è stata una domenica senza calcio per i tifosi di Vastese e San Salvo, le cui squadre non sono scese in campo rispettivamente contro Martinsicuro e Renato Curi Angolana a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio. Questa mattina la Figc Abruzzo ha diramato una nota nella quale ha comunicato che il recupero delle gare di Eccellenza e Promozione si terrà domani, mercoledì 20 dicembre. Il tutto, però, senza considerare che i campi delle due squadre- lo Stadio Aragona ed il Davide Bucci - sono ancora innevati.

A fronte di questo, l’U.s. San Salvo ha inviato alla federazione un fax nel quale ha espresso la propria impossibilità a poter giocare al Bucci contro la Renato Curi Angolana questo mercoledì. Dello stesso avviso sono stati i dirigenti biancorossi che hanno chiesto alla federazione il posticipo della sfida. Sia U.S. San Salvo che Vastese recupereranno quindi il prossimo 27 gennaio.

Per quanto riguarda il Campionato di Promozione, il Casalbordino scenderà in campo domani in trasferta contro il Palombaro per recuperare la gara che non si è tenuta domenica.