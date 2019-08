È monsignor Bruno Forte il nuovo presidente della Conferenza Episcopale Abruzzese-Molisana. L'arcivescovo di Chieti-Vasto succede a monsignor Tommaso Valentinetti e resterà in carica per i prossimi cinque anni. Gli arcivescovi riuniti hanno scelto anche le altre cariche episcopali: monsignor Domenico Scotti vescovo di Trivento è il vice-Presidente della regione ecclesiastica e monsignor Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro, è stato eletto segretario.

L'arcivescovo Forte ha espresso a Valentinetti "gratitudine per il servizio di presidenza da lui svolto nel passato quinquennio con competenza e generosità". Ha poi aggiunto rivolgendosi ai fedeli della sua diocesi: "ho accettato questo nuovo impegno in spirito di servizio e Vi chiedo di pregare perché esso possa essere fecondo per le relazioni fra le nostre Chiese locali, la loro cooperazione e il bene di ciascuna e di tutte. Una speciale attenzione andrà data anche ai rapporti col territorio e con le istituzioni civili, oltre che con le altre presenze religiose".