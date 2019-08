Non è scontato l'appoggio del Partito socialista al centrosinistra alle elezioni amministrative di giugno.

Ad annunciarlo è Gabriele Barisano, coordinatore provinciale del Psi: "Noi socialisti, pur contribuendo alla vittoria del presidente D’Alfonso alle ultime elezioni regionali, non siamo rappresentati in Consiglio e siamo poco coinvolti nella gestione delle scelte della Regione, ma continuiamo a rivendicare un ruolo di stimolo e di proposta. Le prossime amministrative ci vedranno attivi su tutti i Comuni che andranno al rinnovo, le scelte e gli accordi saranno fatti in base al programma che sarà condiviso con i cittadini e le forze politiche, aldilà dei classici schieramenti destra e sinistra".

Masterplan - Secondo Barisano, il Masterplan delle opere pubbliche da realizzare in Abruzzo, frutto di un'intesa tra Regione e Governo Renzi, "stanzia, purtroppo, pochi fondi per il nostro territorio, senza dimenticare che alcune risorse erano state già messe a disposizione dal vice ministro Nencini. Quello che manca è la programmazione, la visione strategica dello sviluppo di questo pezzo di Abruzzo.

E a nulla serve scaricare le responsabilità su che ha amministrato in passato, le responsabilità stanno a destra come a sinistra, ai cittadini interessa che i problemi siano affrontati e risolti.

Ha ragione il sindaco di San Salvo quando chiede atti concreti, documenti firmati e delibere approvate, solo cosi si avrà la certezza che gli impegni siano rispettati".