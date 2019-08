A Vasto Marina marciapiedi impraticabili dopo le nevicate di ieri e di stanotte: sono ricoperti da una spessa coltre di neve e, in alcuni punti, anche da una pericolosa lastra di ghiaccio.

Nella località balneare risultano totalmente sgombre solo le due corsie di transito veicolare della statale 16.

Per il resto, soltanto viale Dalmazia è stata sgombrata (per circa un metro e mezzo della sua larghezza complessiva) dalla neve, riversata però sui marciapiedi. Un varco è stato aperto anche in via Zara. Ma gli interventi hanno interessato solo la viabilità principale. Le altre strade sono ancora innevate.