Ore 19.00 - "Il Sindaco di Vasto ha appena firmato l'ordinanza n.31 del 18 gennaio 2016 con la quale ordina la chiusura delle scuole e la sospensione delle attività didattiche nella giornata di martedì 19 gennaio 2016 a causa del maltempo".

Ore 18.30 - Scuole regolarmente aperte domani a Gissi e Palmoli, dove sono state pulite le strade e messi in sicurezza gli ingressi degli edifici scolastici.

Ore 16.30 - Domani scuole chiuse anche a Furci, Lentella e Fresagrandinaria.

Ore 15.00 - Chiusura anche per le scuole di Villalfonsina.

Ore 14.30 - Anche domani resteranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado di San Salvo. Il sindaco Tiziana Magnacca ha predisposto un’apposita ordinanza di proroga per garantire il rientro a scuola in sicurezza, tenuto conto del persistere delle condizioni meteorologiche, come da bollettino diffuso dal Centro funzionale d’Abruzzo, delle raccomandazioni della Prefettura di Chieti e anche in considerazione che molti studenti giungono dalle zone interne.

Ore 14.15 - Firmata l'ordinanza anche per il Comune di Liscia.

Ore 14.00- Anche per domani le scuole di molti Comuni rimarranno chiuse. Al momento i sindaci di Scerni, Cupello, Monteodorisio e Casalbordino hanno firmato le ordinanze per la sospensione delle attività didattiche nei loro Comuni.

