Non scenderanno in campo questo pomeriggio le squadre del Campionato Juniores d’Elite del territorio. A causa del maltempo che ha colpito la costa e non solo, Vasto Marina, Cupello, San Salvo e Vasto Calcio non potranno disputare le gare della quindicesima giornata. Per quanto riguarda le altre partite in programma del girone, si attendono notizie a riguardo.

La squadra di mister Cesario avrebbe dovuto affrontare in casa l’Atessa Mario Tano, il Cupello avrebbe ospitato la Spal Lanciano, mentre il San Salvo sarebbe dovuto andare a giocare sul campo del River Casale. La Vasto Calcio, infine, a Francavilla, ma anche qui si è deciso di rimandare. Dunque un turno di riposo per le realtà del Vastese che dovranno recuperare questa giornata nelle prossime settimane.