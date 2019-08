16.00 - Le contrade più popolose di Scerni, Ragna, Tratturo e parte di Colle Marrollo, dalle 22,30 di ieri sono senza corrente creando molti disagi e preoccupazione! Già condattato il gestore. Problemi dello stesso genere si sono verificati anche in contrada San Giacomo.

15.10 - Il black out continua anche a Scerni. Qui, nel centro abitato la corrente è tornata stamattina, mentre sono ancora senza luce le contrade di San Giacomo e Fontenuova

15 - "La Sasi – spiega il sindaco di Furci, Angelo Marchione – ha provveduto a riparare il guasto di sua competenza. Tuttavia in contemporanea è intervenuto un nuovo guasto sulla linea elettrica che impedisce al momento di far ripartire l'impianto di pompaggio dell'acqua. L'Enel è al lavoro per risolvere sia questo guasto sia quelli che hanno causato l'interruzione della corrente elettrica in c. da Grotte e c. da Sant'Angelo. Se l'Enel riesce a riparare il guasto che blocca anche l'erogazione dell'acqua in tempi brevi, potremmo riavere l'acqua nel tardo pomeriggio/sera. Le due contrade citate sono senza elettricità da sabato sera. La corrente è tornata per poche ore ieri sera e poi è andata via di nuovo. Le famiglie interessate sono in tutto cinque".

Problemi nella distribuzione dell'acqua anche a San Buono e Gissi, servite dallo stesso acquedotto.

13 - Disagi a Scerni per gli abitanti di contrada Colle Marrollo. Stando a quanto raccontano alcuni cittadini, lì non sarebbe passato nessuno spazzaneve e i numerosi residenti (circa 200) sarebbero bloccati. Si transita solo con trattori.

11.05 - Anche a Carpineto Sinello la corrente va e viene. Qui i disagi sono iniziati già sabato scorso quando è mancata totalmente per 7 ore. Le giornate di ieri e oggi sono caratterizzate da continui sbalzi.

L'entroterra vastese da questa mattina è interessato da importanti bufere di neve. In molti Comuni i mezzi meccanici hanno lavorato tutta la notte per evitare l'isolamento. Quasi tutte le scuole del territorio sono chiuse in virtù delle ordinanze firmate ieri [LEGGI].

La situazione più difficile sicuramente si registra a Fresagrandinaria. Per il secondo giorno diverse decine di famiglie sono alle prese con l'assenza di corrente elettrica. Ieri era tornata dopo oltre 12 ore [LEGGI], ma alle 2 di stamattina c'è stato il nuovo stop. Nella serata di ieri avevamo contattato il sindaco Giovanni Di Stefano, i lavori di ripristino da parte dell'Enel erano in corso. A quanto pare, però, la società elettrica non ancora riesce a venire a capo del guasto con il risultato di circa 40 famiglie tra le contrade Pagliarini e Guardiola al buio e senza riscaldamenti.

Quella della corrente sembra essere un'emergenza diffusa. Dalle 24 di ieri, inoltre, interruzioni si sono avute a Montalfano, dove alcune famiglie stanno andando avanti con i gruppi elettrogeni. A Scerni è tornata solo questa mattina.

Black out a macchia di leopardo anche a Furci, dove però da stamattina manca l'acqua in alcuni punti del centro abitato. Ieri c'erano stati danni al quadro elettrico della stazione di pompaggio. In corso le riparazioni da parte della Sasi.

