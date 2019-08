Nella serata di sabato scorso, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza, diretto dal vice questore Alessandro Di Blasio, ha tratto in arresto una coppia di origini napoletane, residente a Vasto, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Nello specifico, come spiegato dagli uffici del Commissariato, "a seguito di accertamenti e controlli deputati al contrasto dell’attività di spaccio di sostanze stupefacenti e dopo numerose segnalazioni raccolte, gli operatori della Squadra Anticrimine hanno seguito i movimenti della coppia, appurando che i due erano soliti rifornirsi di sostanza stupefacente presso il capoluogo campano. Dopo un servizio di appostamento mirato, la coppia è stata intercettata a bordo di una Fiat Multipla, in compagnia di un’altra donna, risultata essere proprietaria del veicolo. Sottoposti a perquisizione personale, su una delle due donne, ben nascosto all’interno del reggiseno si rinveniva un involucro di cellophane trasparente, contenente circa 53 grammi di sostanza stupefacente di colore bianco, risultata essere cocaina".

Da qui l'approfondimento di indagine con la perquisizione domiciliare che ha consentito di rinvenire, all’interno dell’armadio della camera da letto matrimoniale, una scatola di metallo contenente altri 51 grammi di stupefacente e piccoli involucri già confezionati e probabilmente destinati alla vendita, nonché un bilancino di precisione, perfettamente funzionante. Al termine delle attività di controllo sono stati sequestrati 103,60 garmmi di stupefacente e tutto il materiale rinvenuto a seguito della perquisizione.

La proprietaria dell’autovettura, non essendo emerso nulla a suo carico, è stata rilasciata, mentre i coniugi, identificati per D. F. D., di 44 anni e L. M. M. di 45, entrambi incensurati, sono stati tratti in arresto. La donna è stata associata presso il carcere femminile di Chieti, l’uomo presso la Casa circondariale di Vasto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.