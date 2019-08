In una giornata gelida e segnata dai rinvii di diverse gare, il Vasto Marina conquista i tre punti in casa contro il Castello 2000 grazie alla rete siglata da Madonna al quindicesimo del primo tempo. Tre punti importanti che portano i vastesi a restare vicinissimi ai primi posti della classifica. Il primo posto dista appena quattro lunghezze e, continuando a puntare fortemente sui giovani (anche oggi sette fuoriquota in campo), la squadra di mister Cesario è consapevole di poter continuare a fare bene nelle prossime partite.

Riguardo al match di questo pomeriggio, tra le due formazioni a partire meglio è stato il Vasto Marina che si è resa subito pericolosa nella metà campo avversaria. Al quarto minuto poi un tocco di mano in area dei difensori Castello ha fatto protestare i biancorossi, ma l’arbitro non ha indicato il dischetto e ha fatto proseguire. Il vantaggio dei padroni di casa è arrivato intorno al nono, firmato da Luca Madonna (1-0). Alla mezz’ora Cesario, poi, ha avuto la possibilità di raddoppiare dal dischetto, ma il suo piattone è stato annullato dal portiere avversario. La squadra di mister Cesario nei minuti successivi ha inseguito il raddoppio, non riuscendo a concretizzare le diverse azioni create e andando negli spogliatoi alla pausa lunga avanti di una rete. Nella ripresa i vastesi hanno sfiorato più di una volta il gol, non trovando il raddoppio ma comunque portando a casa la vittoria alla fine.

Tutti i risultati della diciannovesima giornata

Villa 2015-River Casale 1-2

Virtus Ortona-Sulmona 0-1

Bucchianico-Pinetanova (rinviata)

Fossacesia-Fara San Martino (rinviata)

Il Delfino Flacco Porto- Silvi 1-1

Palombaro-Casalbordino (rinviata)

Passo Cordone-Torre Alex Cepagatti 1-0

Penne-Castiglione Val Fino (rinviata)

Vasto Marina-Castello 2000 1-0

La classifica

Il Delfino Flacco Porto 36

Pro Sulmona 36

Penne* 35

Passo Cordone 33

Vasto Marina 32

River Casale 31

Casalbordino * 29

Silvi 29

Fossacesia* 28

Castello 2000 23

Bucchianico *21

Torre Alex 21

Villa 2015 21

Fara San Martino * 19

Virtus Ortona 15

Castiglione Val Fino* 14

Palombaro* 14

Pinetanova* 13

*squadre con una gara in meno