Non è stata una notte tranquilla per i cittadini di Cambobasso e provincia. Dopo quella di magnitudo 4.1 di ieri sera avvertita distintamente nel Vastese [LEGGI], le ore notturne sono state contraddistinte da altre 10 scosse di grado inferiore. La più forte – come scrive l'Ansa – è stata di magnitudo 3.2 all'1.28; soprattutto quest'ultima è stata ben avvertita dalla popolazione. Lo sciame dura ormai da cinque giorni e dopo gli eventi più forti diversi cittadini si sono spostati dalle zone dell'epicentro.

L'Ansa ha raccolto la testimonianza di Marco Maio, sindaco di Baranello, il comune più vicino all'epicentro dove è stata allestita un'area per chi ha scelto di non trascorrere la notte in casa: "Da una prima verifica dello stato dei luoghi, centro storico, chiese e fabbricati abbandonati non si registrano danni rilevanti. Nessuna richiesta di assistenza sanitaria a persone e al momento non si segnalano criticità rilevanti".

Intanto nella provincia sono caduti più di 20 centimetri di neve e la temperatura è scesa diversi gradi sotto lo zero.