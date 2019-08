Una domenica senza sorrisi per il Cupello Calcio, unica squadra del territorio a scendere in campo nel Campionato di eccellenza. A Montesilvano i ragazzi di mister Di Francesco perdono 5-2 e tornano a casa senza fare punti. Una sconfitta pesante contro l’ultima in classifica.

Dopo un inizio abbastanza equilibrato, i padroni di casa sono riusciti a passare in vantaggio al ventitreesimo con la rete di Di Biase. A tre minuti dal termine della prima frazione di gioco è arrivato il raddoppio dei ragazzi di mister Naccarella, siglato da Di Donato. A due minuti dal termine del primo tempo Nanni viene espulso e per i rossoblù si mette davvero male. Nella ripresa il Cupello arriva ad essere sotto di tre reti dopo la realizzazione di Colantoni (58’), ma poi accorcia le distanze prima con Berardi (63’) e poi con Monachetti (76’). Questo non basta a riaprire la gara perché negli ultimi dieci minuti del match l’Acqua e Sapone trova altre due reti, firmate rispettivamente da Del Gallo (79’) e Minutolo allo scoccare del novantesimo minuto.

La prossima settimana Avantaggiato e compagni proveranno a rifarsi con il Paterno, provando a fare anche un favore ai ‘cugini’ della Vastese. I marsicani quest’oggi hanno chiuso la pratica Pineto con un netto 3-0, arrivando a quota quarantacinque punti, gli stessi della squadra di mister Colavitto, ferma questa domenica a causa della neve. A breve si saprà quando saranno recuperate le gare rinviate quest’oggi.

Acqua&Sapone-Cupello Calcio 5-2

reti: 23’ Di Biase, 42’ Di Donato, 58’ Colantoni, 63’ Berardi, 76’ Monachetti, 79’ Del Gallo, 90’ Minutolo

ammoniti:Erasmi, Di Donato, Maiorani (A), Nanni, Bendetti (C);

Espulsi: Nanni 43’ (C);

Acqua&Sapone: D’Amico, Piccioni, Di Biase, Di Donato (66’entra Bassano), Buonafortuna, Erasmi, Agnellini, Pagliuca, Del Gallo, Colantoni (81’ entra Minutolo), Maiorani (91’ entra Palumbo); a disposizione: D’Ottaviantonio, D’Alessandro, Guardiani, Mazzarella. Allenatore: Naccarella.

Cupello: Tascione, Antenucci (87’ entra Bruno), Nanni, D’Adamo, Del Bonifro, Benedetti, D’Antonio, Quintiliani, Maio, Cardone (46’ entra Monachetti), Berardi (70’ entra D’Alessandro); a disposizione: Marconato, Tucci, Marchioli, Fiore. Allenatore: Di Francesco.

Tutti i risultati della ventesima giornata

Acqua e Sapone-Cupello5-2

Alba Adriatica-Val di Sangro 1-0

Francavilla-Montorio 1-1

Miglianico-Sambuceto (rinviata)

Morro d’Oro-Celano1-2

Paterno-Pineto 3-0

San Salvo-RC Angolana (rinviata)

Torrese-Capistrello (rinviata)

Vastese-Martinsicuro (rinviata)

La classifica

Vastese 45*

Paterno 45

Pineto 35

Martinsicuro 33*

Morro d'Oro 32

San Salvo 31*

RC Angolana 29*

Alba Adriatica 27

Miglianico 26*

Capistrello 24*

Cupello 24

Montorio 21

Sambuceto 21

Torrese 19

Francavilla 18

Val di Sangro 16

Celano 14

Acqua e Sapone 13

*squadre con una gara in meno