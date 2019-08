Incidente nel primo pomeriggio di oggi a Monteodorisio. Una coppia che saliva dalla fondovalle Sinello si è ribaltata con la propria auto, una Jeep Cherokee, in corrispondenza di una curva.

Il fuoristrada è andato a finire in un campo coltivato vicino arrestando la sua corsa contro un albero di ulivo abbattendolo. È molto probabile che all'origine dell'incidente ci sia la perdita di aderenza a causa delle condizioni meteo. L'incidente si è verificato sull'accorciatoia vietata al transito in caso di neve.

Sul posto sono arrivati i medici del 118 e i vigili del fuoco di Vasto. La donna è uscita illesa, mentre per l'uomo (rimasto incastrato e liberato dai vigili) si sospetta un trauma toracico; il ferito è stato quindi trasferito all'ospedale "San Pio".