18.30 - Chiuse le scuole di ogni ordine e grado domani a Palmoli, Celenza sul Trigno e Torrebruna.

17.26 - Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca visto il perdurare della nevicata che sta interessando la costa, in considerazione del nuovo allerta meteo emesso dal Centro funzionale d'Abruzzo, dispone per la giornata di domani lunedì 18 gennaio 2016 la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado al fine di evitare possibili disagi per la sicurezza.

17.15 - Si uniscono alle scuole già chiuse per la giornata di domani anche i Comuni di Casalbordino, Fresagrandinaria, Lentella e Liscia.

16.55 - Scuole chiuse domani anche a Furci e Villalfonsina.

16.50 - È appena arrivata la nota del Comune di Vasto: "Il Sindaco di Vasto Luciano Lapenna, a seguito della nevicata odierna, ha emesso una ordinanza con la quale ha disposto per la giornata di domani, lunedì 18 gennaio, la sospensione delle attività didattiche in tutte le scuole di ogni ordine e grado e la chiusura degli asili nido comunali.La decisione del primo cittadino si è resa necessaria al fine di evitare possibili disagi per la sicurezza".

16.48 - All'elenco si aggiungono i comuni di Guilmi e Carpineto Sinello. Anche qui le scuole resteranno chiuse domani 18 gennaio.

Le nevicate in corso su gran parte dei comuni del Vastese sta spingendo i sindaci a firmare le ordinanze di chiusura delle scuole nella giornata di domani.

Sono già state emesse le ordinanze che riguardano Scerni, Cupello, Monteodorisio e Gissi: in queste quattro cittadine tutte le scuole di ogni ordine e grado domani non apriranno i battenti.

