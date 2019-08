Prima vittoria esterna della stagione per la BCC Generazione Vincente Vasto Basket. I biancorossi, così come era successo all'andata, battono il Senigallia e infilano la seconda vittoria consecutiva di un 2016 che inizia a regalare sorrisi. Un successo preziosissimo, perchè la squadra di coach Luise lascia l'ultimo posto, in cui rimangono Valmontone, Taranto e Mola e aggancia il Martina Franca a quota 10.

La partita. Parte bene la Vasto Basket, che si porta sul 5-0 e poi, con una buona concentrazione difensiva, riesce a salire sul +7 (6-13). C’è il primo rientro di Senigallia, con i canestri di Maddaloni e Marinelli che sigla il -2 (13-15). Poi, però, è Jovancic, con una tripla, a chiudere il quarto sul 20-13 per i biancorossi. Si riparte e Senigallia riesce a trovare il sorpasso grazie ai sei punti di Catalani (due triple che valgono il +4). A pareggiare nuovamente i conti ci pensa Tracchi, per due volte freddo dalla lunetta (4 su 4). Dopo un nuovo vantaggio marchigiano è ancora Tracchi a riportare avanti i suoi (canestro e tiro libero aggiuntivo). E alla fine è Grassi, dalla lunga distanza, a piazzare il canestro che vale il 39-30 con cui la Vasto Basket torna in vantaggio negli spogliatoi.

Seconda parte di gara difficile per i biancorossi. Nei primi cinque minuti va a segno tre volte il Senigallia, per la squadra di coach Luise è solo Tracchi, con un tiro libero per fallo tecnico fischiato ai padroni di casa, a far muovere la retina. Va meglio nel finale, con la Vasto Basket che trova un nuovo allungo, propiziato dalla tripla di Grassi e concretizzato dal 2 su 2 di Di Tizio e dal canestro di Dipierro. Il terzo quarto si chiude sul 39-47. Il pubblico di casa si fa sentire ma i vastesi riescono a mantenere alta la concetrazione. Casettari mette a segno il canestro e il tiro libero aggiuntivo (47-55), Marinelli prova a dare la scossa ai suoi portandoli nuovamente sul +6 (52-58), poi Barsanti infila il canestro del -4. Tracchi e Casettari riportano ancora una volta i vastesi avanti di 8 punti, quando mancano 2 minuti di gioco il Senigallia riesce ancora ad accorciare (56-62).

Un vantaggio che potrebbe sembrare rassicurante ma che i biancorossi sciupano, con gli errori ai liberi di Di Tizio e i fallo di Tracchi e dello stesso Di Tizio che mandano ai liberi Caverni e Barsanti. Quest'ultimo, però, fa solo 1 su 2, lasciando i vastesi un punto avanti. Tanto basta a ierbs e compagni per restare avanti, anche perchè gli ultimi due falli il Senigallia li spende su Tracchi, cecchino dalla lunetta. Il toscano fa 4 su 4 e, alla sirena finale il tabellone segna 67-63 a favore della Vasto Basket. Prima vittoria esterna e due punti pesantissimi per la lotta salvezza.

Goldengas Pallacanestro Senigallia - BCC Generazione Vincente Vasto Basket 63-67

Goldengas Pallacanestro Senigallia: Pierantoni 8, Marinelli 6, Gnaccarini 9, Maddaloni 10, Pasquinelli 3, Catalani 10, Barsanti 11, Bertoni 2, Caverni 4, Diotallevi 0. Coach:Valli

BCC Generazione Vincente Vasto Basket: Dipierro 9, Tracchi 22, Di Tizio 9, Jovancic 6, Casettari 11, Grassi 6, Marino ne, Ierbs 0, Pace 0, Cordici 4. Coach: Luise